Kankel/Scharstorf : Kreisstraße von Kankel nach Scharstorf fertig

von svz.de

12. Dezember 2018, 20:50 Uhr

Den nun ausgebauten Abschnitt der Kreisstraße DBR/GÜ 13 zwischen Kankel und Scharstorf wird Landrat Sebastian Constien am Dienstag, 18. Dezember, um 12.30 Uhr freigeben. Die Kreisstraße ist auf einer Länge von 2,3 Kilometern mit einer Asphaltdecke in einer Breite von 5,50 Metern neu hergestellt worden, informiert Kreissprecher Michael Fengler. Bankette und Entwässerungsanlagen seien ebenfalls neu gestaltet worden. „Die Straße ist jetzt sehr gut befahrbar und in einem verkehrssicheren Zustand“, betont Fengler. Über viele Jahre war das nicht der Fall. Die Strecke wird gern von Bewohnern des nördlichen Teils der Landkreises, die im Laager Industrie- und Gewerbegebiet Arbeit haben, als kurzer Weg Richtung A 19, Auffahrt Kavelstorf, genutzt. Seit September war an der Straße gebaut worden.

Der Landkreis Rostock hat mit Unterstützung des Landes rund 1,3 Millionen Euro in den Straßenabschnitt investiert. Aus der Förderung über die Kommunale Straßenbau Richtlinie MV fließen 50 Prozent der Baukosten ein.