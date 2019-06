Güstrow : Krabbelkreis im Bärstämmweg

von svz.de

12. Juni 2019, 08:08 Uhr

Mit Mama, Papa, Oma oder Opa die Welt entdecken, können Kinder zum Beispiel im Krabbelkreis, den die DRK-Familienbildung, anbietet. Kinder und Eltern singen und spielen, die Kinder knüpfen erste Kontakte zu Gleichaltrigen. Treff ist immer am Dienstag um 9.30 Uhr in der Kindertagesstätte Bärenhaus am Bärstämmweg 16 in Güstrow. Anmeldung unter Telefon 08000 365000 (kostenfrei) oder 03843/27799833.