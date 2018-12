Güstrow : Konzerte in Dom und Pfarrkirche

Großer Kantatengottesdienst im Dom und Silvesterkonzert in Pfarrkirche.

von Jens Griesbach

27. Dezember 2018, 05:00 Uhr

Endspurt für die Güstrower Kantorei: Eine große Veranstaltung ist mit dem Kantatengottesdienst am 30. Dezember um 10 Uhr im Dom geplant – mit Orchester, Chor und Solisten. Gespielt wird die Weihnachtskantate „Uns ist ein Kind geboren“ von Johann Kuhnau. Der Kantatengottesdienst ist für die gesamte Region gedacht. Alle Gemeinden aus der Region Güstrow/Bützow sind eingeladen. Die Predigt hält Andreas Flade aus Schwerin. Festliche Orgelmusik mit Angelika Ohse gibt es zudem zum Jahreswechsel beim Silvesterkonzert am 31. Dezember um 21 Uhr in der Pfarrkirche Güstrow.