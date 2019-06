von svz.de

20. Juni 2019, 09:30 Uhr

Der Freundeskreis Orgel Groß Wokern lädt am Sonnabend um 20 Uhr zu einem Konzert mit Thomas Probst (Violine) und Jörg Ulrich Krah (Cello) in der Kirche ein. Zu Gehör kommen Werke von Haydn, Beethoven, Massonneau, Reicha und Breval. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, bei einem Glas Wein am Johannisfeuer zu verweilen. Karten an der Abendkasse.