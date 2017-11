Nach Massenschlägerei : Konfliktherd Bahnhof Güstrow

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Griesbach 1 von 1

von Jens Griesbach

erstellt am 14.Nov.2017 | 14:30 Uhr

Der Güstrower Bahnhof wird immer mehr zum Treffpunkt junger Flüchtlinge, die hier verstärkt ihre Konflikte untereinander austragen. Das bestätigte die Güstrower Polizei auf SVZ-Nachfrage. „Wir haben das Geschehen am Bahnhof schon länger im Auge“, so Polizeihauptkommissar Gert Frahm von der Polizeiinspektion in der Barlachstadt. „Hier trifft alles aufeinander.“ Regelmäßig halte sich am Bahnhof eine größerer Gruppe von Migranten auf. „Es ist uns auch bewusst, dass es zwischen den einzelnen Nationen ein gewisses Konfliktpotenzial gibt“, sagt Frahm. Am Montag eskalierte dieser Konflikt zu einer Massenschlägerei (SVZ berichtete).

Mehr zum Thema Güstrow : Massenschlägerei am Bahnhof

Etwa 20 junge Zuwanderer aus Marokko, Syrien und Afghanistan hatten sich am Montag gegen 14 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz geprügelt – der Großteil von ihnen aus Flüchtlingsheimen aus dem Landkreis Rostock, informiert Gert Frahm. „Wie wir momentan wissen, spielten Deutsche bei dem Vorfall keine Rolle. Alle Beteiligten hatten einen Migrationshintergrund.“ Dabei wurde ein Mann aus Marokko verletzt.

Gegen 16 Uhr kam es dann wieder in Bahnhofsnähe im Werkweg in Güstrow zu einer weiteren Massenschlägerei, bei der der zuvor verletzte Marokkaner als Hauptverdächtiger von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde. Er habe den größten Tatbeitrag gehabt, von ihm sei die Geschichte ausgegangen, erklärt Frahm. Ein ebenfalls junger Zuwanderer war aus einer Gruppe von etwa zehn Personen heraus angegriffen worden und wurde dabei am Kopf verletzt. Die Polizei stellte in unmittelbarer Umgebung Mitglieder dieser Gruppe und nahm den mutmaßlichen Haupttäter mit auf die Wache. Nach der Sicherung von Spuren wurde er jedoch wieder entlassen.

Zu den Hintergründen dieser beiden Auseinandersetzungen rund um den Güstrower Bahnhof kann die Polizei noch keine Angaben machen. „Aber dass beide Schlägereien miteinander zusammenhängen ist naheliegend“, sagt Frahm. An beiden Vorfällen seien die gleichen Schlüsselpersonen beteiligt gewesen. Dennoch tappt die Polizei bei den Motiven im Dunkeln. „Keiner der Beteiligten vor Ort hat deutsch gesprochen“, sagt der Polizeihauptkommissar.

Laut Frahm sei es das erste Mal in Güstrow passiert, dass so ein Konflikt zwischen jungen Zuwanderern in der Öffentlichkeit ausgetragen worden sei. Doch bereits am 30. September waren am Ulrichplatz, unweit des Bahnhofs, zehn bis 15 junge Leute größtenteils mit Migrationshintergrund aufeinander losgegangen. Dennoch seien die Verhältnisse in Güstrow nicht mit den Vorfällen in Schwerin und Rostock vergleichbar, ist Frahm überzeugt. Am Schweriner Marienplatz sowie am Kröpeliner Tor in Rostock ist es bereits öfter zu Auseinandersetzungen von jungen Migranten gekommen.

Nach den beiden Massenschlägereien in Güstrow vom Montagnachmittag ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen zwei Körperverletzungen. „Die Polizei hat zudem den Bahnhof für sich als Schwerpunkt erkannt und wird das Geschehen weiter beobachten“, sagt Gert Frahm.