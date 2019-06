Güstrow : Kommunizieren mit Whatsapp

von svz.de

01. Juni 2019, 05:00 Uhr

Whatsapp – Kommunizieren mit dem Smartphone ist ein Angebot der Volkshochschule in der John-Brinckman-Straße 4 in Güstrow am Mittwoch, 12. Juni, 9 Uhr, überschrieben. Kursleiterin Kerstin Giese zeigt, wie Whatsapp auf dem Smartphone installiert und aktiviert, wie Bilder oder Videos verschickt und wie auch über Whatsapp telefoniert werden kann. Anmeldung unter www.vhs-lkros.de oder bei Anke Doll unter Telefon 03843/75540210.