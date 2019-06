von svz.de

05. Juni 2019, 05:00 Uhr

Ein Klostermarkt findet am Wochenende 15./16. Juni auf dem Gelände vor dem Wirtschaftsgebäude der ehemaligen Klosteranlage in Bad Doberan statt. Beginn ist am Sonnabend um 10 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr.