Klavierabend mit Boris Schönleben

von svz.de

29. Januar 2019, 19:41 Uhr

Ein Klavierabend mit Boris Schönleber zum 200. Jubiläumsjahr der Komponistin Clara Schumann findet Sonnabend, 2. Februar, im Gutshaus Rothen statt. Ab 19 Uhr wird Boris Schönleber Werke von Clara und Robert Schumann im Gutshaus spielen. Für den Berliner Pianisten ist es der Auftakt einer Reihe von Konzerten mit Musik von Clara Schumann, die ihn dann im Herbst bis nach Asien führen werden. Von Clara Schumann erklingen unter anderem Stücke aus ihren Soirées Musicales op. 6, von Robert Schumann die große Fantasie op. 17 und andere. Was diese Fantasie op. 17 mit Clara Schumann zu tun hat und was das Besondere an der Musik Claras ist, davon wird Boris Schönleber – sozusagen anstelle eines Programmheftes – berichten. Kartenvorbestellung unter Telefon 038485/50250.