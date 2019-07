Kobrow : Kita plant einen Flohmarkt

von svz.de

17. Juli 2019, 05:00 Uhr

Ein Flohmarkt rund ums Kind ist am Sonnabend, 31, August, von 14 bis 17n Uhr in der Kindertagesstätte „Spatzennest“ in Kobrow geplant. Wer etwas anbieten möchte – Kinderkleidung, Spielsachen, Möbel und Kinderwagen – kann sich montags bis freitags zwischen 12.30 und 13.30 Uhr unter Telefon 038459/32051 anmelden. An dem Sonnabend werden alle Artikel nach Art und Größe sortiert angeboten. Außerdem werden zum Verweilen Kaffee und Kuchen serviert.