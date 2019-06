von svz.de

21. Juni 2019, 05:00 Uhr

In der Alten Pfarrscheune in Reinshagen wird am Sonnabend der Spielfilm „Caraba – Leben ohne Schule“ gezeigt. Los geht es um 19.30 Uhr. Der fiktionale Kinofilm aus dem Jahr 2019 zeigt eine Welt ohne Schulen und will damit eine Diskussion über Bildung anregen.