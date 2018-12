Reinshagen : Kinoabend in Reinshagen

von Eckhard Rosentreter

07. Dezember 2018, 23:00 Uhr

Zum Kinoabend am heutigen Sonnabend um 19.30 Uhr lädt die Kirchengemeinde in das Pfarrhaus Reinshagen ein. Es läuft der deutsch-amerikanische Streifen „Ilse of Dogs“. Zum Inhalt: In naher Zukunft ist die Hundepopulation in Japan explodiert. Als dann auch noch die sogenannte Hundegrippe ausbricht und die Menschen um ihre Gesundheit fürchten, werden alle Hunde aus Megasaki City verbannt und auf die abgelegene Insel Trash Island verfrachtet, die nur aus Müll besteht. Das gefällt den Vierbeinern Boss (Stimme: Bill Murray), Chief (Bryan Cranston), Rex (Edward Norton), Duke (Jeff Goldblum) und King (Bob Balaban) gar nicht. Sie sind stolze Alphahunde und sollen jetzt Müll fressen? Also schließen sie einen Pakt und machen sich auf die Suche nach besserem Futter.