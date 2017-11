Volkstrauertag : „Keinen Schlussstrich unter unsere Geschichte ziehen“

vergrößern 1 von 2 Foto: Jens Griesbach 1 von 2

Nicht viele sind gekommen zum offiziellen Gedenken der Barlachstadt zum Volkstrauertag. Gerade mal ein Dutzend Güstrower versammelten sich gestern an der Kriegsgräberanlage des Zweiten Weltkriegs auf dem Friedhof, um den Opfern von Krieg und Gewalt ihre Ehre zu erweisen. Das waren weniger als die ebenfalls anwesenden Musiker der Güstrower Kantorei sowie der Ehrenwache der Soldaten der Luftwaffe aus Laage zusammen. Dabei sei eine aktive Erinnerungskultur heute aktueller denn je, unterstrich Bürgermeister Arne Schuldt (parteilos) in seiner Rede. „Nur wenn wir uns der Aufarbeitung stellen, können wir das Gedenken vor Vereinnahmungen schützen, die aus Opfern Täter und aus Tätern Opfer machen wollen und Fragen nach Verantwortung und Schuld nicht zulassen“, sagte er.

201 Einzelgräber von Gefallenen sowie drei Reihen Massengräber aus dem Zweiten Weltkrieg gibt es auf dem Güstrower Friedhof. „Keiner weiß, wie viele Menschen in diesen Massengräbern liegen“, sagt Friedhofsverwalter Holger Büttner. Oftmals sind die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft namenslos. Der Volkstrauertag böte Raum „für Trauer und Schmerz über all die ausgelöschten Leben“, so Güstrows Bürgermeister. „Denn hinter den Zahlen, die sich in vielen Millionen bemessen und die Toten und Opfer bezeichnen, stehen Biografien von Menschen, die geliebt wurden, die geliebt haben, die mutig waren oder feige, die unschuldig waren oder sich schuldig machten und die auch Verantwortung für den Tod und das Leid anderer trugen. Alle Trauer über die menschlichen Verluste, aller Respekt vor dem Sterben und Leiden entbinden uns nicht von der Verantwortung, Fragen nach Verstrickung und Schuld zu stellen“, mahnte Schuldt.

Auch Landrat Sebastian Constien (SPD) lehnte es bei der Gedenkfeier in Krakow am See ab, einen „Schlussstrich unter die Aufarbeitung unserer Geschichte“ zu ziehen, „wie er heute offen von manchen gewählten Abgeordneten gefordert wird.“ Aus dem Gedenken am Volkstrauertag ergebe sich für alle „die Pflicht zum Erhalt des Friedens“. „Dieser Frieden muss von innen erhalten und nach außen geschützt werden“, betonte Sebastian Constien. „Wir sind also auf unsere eigene Mitarbeit ebenso angewiesen wie auf die Bereitschaft von Menschen, unsere Werte im Ernstfall zu verteidigen. Die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr übernehmen diese Aufgabe. Daher gilt ihnen heute unser Dank und wir gedenken der gefallenen Bundeswehrsoldaten. Unter Einsatz ihres eigenen Lebens haben sie sich für unser aller Wohl eingesetzt.“

Regelmäßig würden wir daran erinnert, wie zerbrechlich der Frieden sei. „Die Folgen des Kriegs spüren wir bis hier. Kriegsflüchtlingen bietet unser Land immer wieder Schutz, zuletzt den Opfern des syrischen Bürgerkriegs“, so Constien. Auch die Stadt Krakow am See habe, als es darauf angekommen sei, nicht weggeschaut und dabei geholfen, die syrischen Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen.

