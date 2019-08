Krakow am see : Kaninchenschau zu 100 Jahre Verein M58

von Eckhard Rosentreter

02. August 2019, 05:00 Uhr

Seit 100 Jahren gibt es den Rassekaninchenzüchterverein M58 Krakow am See. So steht die diesjährige Kreisjungtierschau am morgigen Sonnabend an der alten Feuerwehr/Club der Volkssolidarität, Dobbiner Chaussee 3, unter einem besonderen Vorzeichen. Für Besucher öffnet die Jubiläumsschau von 8 bis 16 Uhr. Die öffentliche Bewertung findet ab 8.30 Uhr statt. Vorgeführt werden soll dann das Kanin-Hop, ein Kaninchensport, der durch die Jugend im Verein trainiert wird. Bei einer kleinen Tombola warten auf die Besucher Preise. Einen Maltisch wird es für die kleinen Gäste geben, für die übrigens der Eintritt frei ist. Desweiteren wird sich der Rassegeflügelverein Krakow am See mit einer kleinen Werbeschau beteiligen.