Güstrow : Jäger-Ausbildung beginnt im Oktober

von svz.de

22. August 2019, 09:09 Uhr

Der Kreisjagdverband Güstrow bietet ab dem 5. Oktober einen Lehrgang zum Erwerb des ersten Jagdscheins an. Der Lehrgang bietet insbesondere für Jägeranwärter des Kreisgebietes günstige Ausbildungsbedingungen. Die theoretische Ausbildung findet jeweils sonnabends bis zum März 2020 im Wildpark Güstrow statt. So praxisnah wie möglich werden die angehenden Jäger mit einem jagderfahrenen Ausbilderteam auf ihre Aufgaben vorbereitet. Die Pflanzen- und Tierwelt im Wildpark wird in die Ausbildung integriert. Ausbildungsschwerpunkte sind Wildtierkunde, Waffenkunde einschließlich Schießtraining, Jagdrecht, Jagdpraxis, Wildkrankheiten, Wildbrethygiene.

Anmeldungen zum Jungjägerlehrgang sind möglich bei Weidgenossin Ulla Leege, Telefon 03843/686940 oder 0174/6004091 oder per E-Mail an ullaleege@gmx.de.