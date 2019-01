Güstrow : Informationen im Bürgerhaus

von svz.de

07. Januar 2019, 20:39 Uhr

Ab dem 1. Januar gilt das neue Verpackungsgesetz. Damit verbunden sind gesetzliche Pflichten für alle Unternehmen, die mit Ware befüllte Verpackungen gewerbsmäßig und erstmals an den Endverbraucher abgeben. Über die Änderungen und Pflichten, die sich aus dem neuen Verpackungsgesetz für die gewerbliche Wirtschaft im Land ergeben, informieren die Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag, dem 17. Januar, um 14 Uhr im Bürgerhaus Güstrow. Für die Veranstaltung wird um Anmeldung gebeten: IHK Rostock, Kai Retzlaff, Telefon 0381/338130 oder

E-Mail retzlaff@rostock.ihk.de.