Güstrow : Informationen für werdende Eltern am KMG-Klinikum Güstrow

Veranstaltung „Geburtshilfe individuell und kompetent“ am 19. März.

von Jens Griesbach

07. März 2019, 05:00 Uhr

Alles rund um die Geburt erfahren werdende Eltern demnächst wieder im Güstrower KMG-Klinikum. Am Dienstag, dem 19. März, lädt die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe wieder zur Informationsveranstaltung „Geburtshilfe individuell und kompetent“ ein. Wie gewohnt findet die Veranstaltung in der Beruflichen Schule des KMG-Klinikums statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Werdende Eltern erhalten Einblicke in den aktuellen geburtsmedizinischen Standard, die in Güstrow angebotene Betreuungsqualität und in die Versorgung des Neugeborenen. In kleinen Vorträgen und bei praktischen Anschauungen wird Verständnis für medizinische Erfordernisse bei gleichzeitiger Berücksichtigung von individuellen Wünschen geweckt. Ärztinnen und Ärzte des Klinikums, Hebammen und Pflegefachkräfte beantworten im Zusammenhang mit der Geburt und der Versorgung von Neugeborenen stehende Fragen und stellen ihr Wissen in den Dienst der zukünftigen Eltern.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, den Kreissaal, die Mutter-Kind-Station und den Bereich der Intensivversorgung für Neugeborene zu besichtigen.

Das Team der Frauen- und Kinderklinik hält zudem ein breitgefächertes Kursangebot für werdende Eltern und Neugeborene bereit – angefangen von den Stillvorbereitungs-, Beikost-, Geschwister- oder Säuglingspflegekursen bis hin zu den Oma-Opa-Kursen. Dieser Service wird kostenlos vom KMG-Klinikum angeboten. Nähere Informationen sind auf der Internetseite www.kmg-kliniken.de unter der Fachabteilung Gynäkologie und Geburtshilfe abrufbar. Anfragen werden im Voraus unter der Telefonnummer 03843/ 341233 oder 34 12 70 entgegengenommen.