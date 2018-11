Informationstag : In Stasi-Unterlagen geschaut

Am 8. November können sich Interessierte in Güstrow informieren.

von Onlineredaktion SVZ

02. November 2018, 12:00 Uhr

Die Außenstelle Schwerin des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen bietet am Donnerstag, 8. November, in Güstrow einen Informationstag zum Thema Stasi-Unterlagen an. Von 14 bis 17 Uhr beantworten Mitarbeiter der Behörde im Ratssaal des Rathauses Fragen zum Thema Aktennutzung und helfen bei der Antragstellung zur Akteneinsicht weiter. Ergänzend zur Bürgerberatung ist die Ausstellung „Die Stasi“ zu sehen, die durch thematische und biografische Zugänge das Wirken der Geheimpolizei in der DDR beleuchtet. Ein regionaler Zusatzteil beschäftigt sich mit dem ehemaligen Kreis Güstrow. Es gibt ein breites Angebot an Informationsbroschüren, Kurzpublikationen und Unterrichtsmaterialen.