Im mobilen Laden übers Land

Mandy Schröder fährt mit ihrem Selbstbedienungsmarkt auf vier Rädern in die Dörfer rund um Bützow

von Frank Liebetanz

16. August 2018, 05:00 Uhr

Diese Autohupe kennt in den Plattenbauten in der Straße Neubau in Steinhagen jeder: Mittwochs kurz nach 8.30 Uhr ertönt sie, Mandy Schröder und ihre Mitarbeiterin Astrid Bartz sind mit dem „SB Markt“ vorgefahren. Ältere Frauen machen sich aus ihren Wohnungen auf den Weg. Es dauert nicht lange, da schauen sich fünf Frauen im Rentenalter gleichzeitig im Verkaufswagen um. Es ist zwar ein wenig eng, aber dennoch ist die Atmosphäre entspannt. In mitgebrachten Körben oder Stofftaschen verschwinden nach dem Bezahlen allerlei Lebensmittel und andere Waren.

„SB“ bedeutet Selbstbedienung. Aber so muss es im Verkaufswagen nicht laufen. Mandy Schröder berät die Kundinnen an den Regalen, Astrid Bartz bleibt hinter der Kasse direkt hinter dem Fahrersitz und packt die Waren auch gleich in die Taschen oder Körbe.



Viel „Kleinkram“ kommt in den Einkaufskorb





Was kaufen die Frauen? Typisch ist die Antwort von Edith Waack: „Kleinkram. Ich bin alleinstehend.“ Beim mobilen Handel seien die Produkte zwar ein bisschen teurer, aber zwischen den Großeinkäufen mit den Kindern oder Enkeln gehen frische Molkereiprodukte gut. Aber auch Eis, Brötchen und Brot sowie allerlei Waren, die den Frauen im Wagen auffallen. Ob es der frische Eisbergsalat für die Hühner ist, Gelierzucker zum Konfitüre machen oder kleine Geschenktüten: Der SB-Markt bietet das, was früher die kleinen Läden vor Ort vorrätig hatten.

Die Arbeit beginnt früh: Gegen 6.15 Uhr nimmt Mandy Schröder die Brötchen von Bäcker Frank Techel entgegen und lädt das Gemüse sowie frische Waren ins Verkaufsfahrzeug. Bevor es in Bützow vom Hof rollt, gönnen sich die beiden Frauen ein gutes Frühstück. Von ihren Touren kehren sie zwischen 15 und 16 Uhr zurück.

Seit 16 Jahren bereits fährt Mandy Schröder fünf Mal in der Woche in jeweils verschiedene Richtungen, bis zu 100 Kilometer am Tag: montags in Richtung Güstrow, dienstags Richtung Wismar, mittwochs gen Westen, donnerstags Richtung Jürgenshagen und freitags Richtung Sternberg. Diese Routen haben sich bewährt. Die Selbstständige war früher bei Jürgen Kuhlmann angestellt, hat dann dieses Geschäft übernommen. „Früher waren es drei Fahrzeuge. Aber der Kundenstamm wurde immer kleiner“, bedauert sie. Seit ein Wagen 2014 mit Motorschaden ausfiel, ist sie bis auf donnerstags nur mit dem Iveco unterwegs. Eine Woche Urlaub im Vierteljahr gönnen sich die Frauen.

Normalerweise ist die gelernte Einzelhandelskauffrau mit Astrid Bartz im 7,5-Tonner unterwegs. Am Donnerstag aber fährt die Mitarbeiterin in einem kleineren Fahrzeug allein zu zwei Kunden.

Seit 14 Jahren bereits ist Astrid Bartz dabei. Ihre Chefin und sie sind ein eingespieltes Team. Nicht nur Beratung und Einpacken gehören zu ihrer Arbeit, sondern auch, auf Wunsch den Kundinnen den Einkauf bis vor die Wohnungstür zu bringen.



An manchen Tagen 100 Kilometer unterwegs





In Steinhagen zum Beispiel hält Mandy Schröder nicht nur gegenüber der Haltestelle, sondern befährt einen Weg zwischen zwei Blöcken direkt vor den Eingang von Neubau 9. Gisela Kath kommt in den Wagen, fragt an diesem warmen Tag wie viele andere Kundinnen nach Eis. „Heute möchte ich fünf haben“ – für sich und ihre Schwester. Mehrere Tüten trägt Astrid Bartz vor die Wohnungstür der Stammkundin im Hochparkett.

Die Seniorin aus Steinhagen erklärt, warum sie bei Mandy Schröder einkauft: „Es gibt alles, was man kaufen kann.Und bestellen kann man auch. Freundlich und hilfsbereit sind sie auch“, lobt sie die beiden Bützowerinnen.

In Glambeck fährt der SB-Markt bei Gudrun Krug und Martina Fahning wie immer direkt vors Haus. Im Vorgarten stehen einige Gartenzwerge. Die 84-jährige Gudrun Krug beklagt sich über die Trockenheit, zieht sich in den Verkaufsraum hinauf. Sie kann nur schlecht laufen, hat den Humor deshalb aber nicht verloren.

Meist sind Frauen die Kunden, aber an diesem Mittwoch fahren die beiden Bützowerinnen in Qualitz einen neuen Kunden an: Siegfried Hornburg freut sich nach einer Krankheit, dass er „nicht mehr die Nachbarn belästigen muss“. Denn zurzeit könne er kein Auto fahren. Er kauft Milch, Bananen und Saft, bestellt für die nächste Woche drei Packungen Gemüsesaft. „Ich soll ja viel trinken“, berichtet er den beiden Frauen, die ihm das Prozedere erläutern. „Das ist ja eine Hilfe. Das ist eine feine Sache“, sagt er erleichtert.



Oft genug auch als Seelentröster gefragt





Ein weiterer Kunde in Qualitz gibt eine leere Wasserkiste ab und trägt eine neue in den Hausflur. Er hat an diesem Tag keine Zeit, ausnahmsweise dauert der Halt nur ein, zwei Minuten. Eine Ausnahme, denn meistens gehört mindestens ein kleiner Plausch zum Verkauf dazu. „Wir sind manchmal auch kleine Seelentröster“, berichtet Mandy Schröder.

Die Ankunft des Verkaufswagens bedeute auch, dass die älteren Leute seit Tagen Kontakt zu anderen Menschen haben. Dankbar sind die Kunden Mandy Schröder und Astrid Bartz allerorten nicht nur wegen der Versorgung, sondern auch wegen der Anteilnahme. Ein paar Meter weiter fliegen die Mehlschwalben herum, Frieda Boldt wartet schon am Rand der Qualitzer Dorfstraße auf den rollenden Markt. Sie will Einlege-Gurken kaufen. Mit Dill? „Dill haben wir allein“, antwortet sie.

Astrid Bartz trägt den Einkauf vor die Tür, die 81-Jährige erklärt derweil, warum sie bei Mandy Schröder einkauft: „Ich möchte auch mal allein kucken“ – nicht nur, wenn ihre Kinder mit ihr einkaufen fahren. Mit dem Linienbus könne sie nicht mehr fahren, weil sie den Weg zum Bushäuschen nicht mehr schafft. Muss sie zum Arzt, alle vier Wochen, nimmt eine Bekannte sie mit. Diese Schilderungen kennen Mandy Schröder und Astrid Bartz nur zu gut. Sie helfen gern: „Wir machen das mit ganz viel Herzblut.“