17. Dezember 2018, 07:11 Uhr

Der Lack eines Autos ist gestern vermutlich von Hunden zerkratzt worden. Der rote VW-Cady stand von 15 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz an der Bleiche in Güstrow. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben könnten. Sie können sich im Polizeirevier in der Schwaaner Straße, Telefon 03843/2660, melden.