Güstrow : Hüpfburgen laden Klein und Groß ein

22. August 2019, 09:11 Uhr

„Mickys Hüpfburgenpark“ macht für zehn Tage in der Güstrower Ringstraße Station. Von heute an bis zum 1. September ist täglich von 14 bis 18 Uhr an der Einmündung der Werner-Seelenbinder-Straße geöffnet, am Wochenende ab 11 Uhr. An den Sonnabenden überrascht Micky Maus die Kinder. Aber auch Eltern dürfen gerne in den Burgen, Rutschen und im Parcours mithüpfen.