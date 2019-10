Hohen Sprenz : Hohen Sprenz feiert Apfelfest

Kirchengemeinde und Förderverein arbeiten an Konzept für die Zukunft des Pfarrhofes.

von Regina Mai

14. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Die mobile Presse konnte schon gegen Mittag wieder abziehen – so üppig ist die Apfelernte in nicht, dennoch hatten Kirchenförderverein und freiwillige Feuerwehr zum Apfelfest auf dem Pfarrhof in Hohen Sprenz eingeladen.

Schon am Vormittag hatten die Kameraden ein Lagerfeuer entfacht. Sie überwachten auch die Knüppelkuchen-Bäckerei. „Wenn im Dorf was los ist, muss man doch dabei sein“, sagte Martin Weisner und hatte selbst viel Freude daran, dass Sohn seinen Spaß dabei hatte, den Knüppelkuchen ins Feuer zu halten oder auf dem kleinen Karussell ein paar Runden zu drehen.

Katarina Block und Claudia Teichmann von der Kindertagesstätte „Pusteblume“ modellierten für die Kinder Luftballons. Affen und Schwerter gehen immer, berichten sie. „Die Kinder haben ihren Spaß. Das ist wichtig“, erklärt Katarina Block das Engagement der Kita.

Als die Besucher der nach der Andacht in der Kirche in die Pfarrscheune strömen haben Petra Peters und ihre Mitstreiterinnen vom Kirchengemeinderat den Kuchen aufgeschnitten und die Kaffeetassen bereit gestellt. „Hier weiß jeder, was er zu tun hat. Das läuft wie am Schnürchen“, betont Petra Peters und freut sich über das Miteinander im Dorf. Das kann Michael Hardegen, der zusammen mit Bürgermeister Thomas Rosenstiel hinter dem Tresen steht, nur bestätigen. Das Apfelfest ist eine Gelegenheit für den Verein „Uns Dörpkirch“ Gelder für den Erhalt der Kirche und des Pfarrhofes zu sammeln. Für große Sprünge aber würde es nie reichen, so der stellvertretende Vereinsvorsitzende. Deshalb seien Kirchengemeinde Hohen Sprenz-Kritzow und Verein dabei ein Konzept für das Ensemble Kirche-Pfarrhaus-Pfarrscheune zu erarbeiten. Ein wichtiger Aspekt dabei sei die Nutzung. „Wir haben uns schon in Reinshagen und in Lohmen informiert und umgeschaut“, berichtet Michael Hardegen. Dort wurden Pfarrscheunen ausgebaut. Dafür konnten dort Fördergelder eingeworben werden. Er hofft, dass das auch in Hohen Sprenz möglich ist.