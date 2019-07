Vietschow : Hofführung in Vietschow

von svz.de

30. Juli 2019, 08:01 Uhr

Die Schafscheune Hofkäserei Vietschow, Gemeinde Groß Wüstenfelde, bietet bei einer etwa eineinhalbstündigen Hofführung morgen ab 15 Uhr Einblicke in den Biolandbau und die Schafhaltung. Es geht um Schafe, darum, was sie fressen, wo sie schlafen, wie sie gemolken werden und was mit ihrer Milch passiert. Weiter gibt es Informationen rund um die ökologische Landwirtschaft und die Käseherstellung. Was in der kleinen Hofkäserei hergestellt wird kann bei der anschließenden Verkostung probiert werden. Anmeldung unter Telefon 03997/ 50186 oder per E-Mail an info@schafscheune.de. Besucher werden gebeten, auf passendes Schuhwerk zu achten.