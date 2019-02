von svz.de

19. Februar 2019, 20:12 Uhr

Der Kulturverein Lelkendorf bietet zum Frauentag am 9. März um 19 Uhr in der KfL-Halle ein Programm unter dem Motto „Die hochverehrten Weiber“. An dem Abend spielt das Das Duo „Liaisong“ mit Dunja Averdung, Gesang und Moderation, sowie Joerg Nassler, der für die Musik zuständig ist.