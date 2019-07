SVZ-Sommertour : Hoch hinaus mit der Schweriner Volkszeitung

Etappe zwei unserer Sommertour führt Leser rund 80 Meter in die Höhe auf eine Windkraftanlage.

von Onlineredaktion pett

10. Juli 2019, 12:00 Uhr

Hoch hinaus geht es am Freitag um 11 Uhr mit der Schweriner Volkszeitung. Station zwei unserer Sommertour ist eine Windkraftanlage.

Der Besuch einer Windkraftanlage zählt bereits zum Inventar unserer Sommertouren. Denn jedes Jahr ist die Nachfrage danach groß. Es ist die Neugier auf diese Giganten, die nicht nur Fans haben. Aber in erster Linie ist es der Ausblick, den die Besucher von hoch oben über die gesamte Region haben. Immerhin geht es 80 Meter hinauf.

Betrieben werden die Windkraftanlagen zwischen Groß Schwiesow, Lüssow und Kassow von Johann-Georg Jaeger. Er freut sich schon auf die Gäste und auf die Gespräche. Er hat aber auch Hinweise: bitte einen Fahrradhelm, Handschuhe, festes Schuhwerk und Kleidung, die dreckig werden kann, mitbringen.“ Körperliche Fitness ist ebenfalls nötig.

Sie, liebe Leser, können sich heute für diese erste SVZ-Sommertour anmelden. Ab 13 Uhr ist die Hotline offen. Rufen Sie unter Telefon 03843/6953 8174 an. Wenn die Teilnehmerzahl von 20 erreicht ist, ist die Hotline geschlossen. Treff ist am Freitag an der Agrofarm Lüssow.