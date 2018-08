Güstrow : Hilfen für Vereine: Jugend und Bildung im Mittelpunkt

Bürgerstiftung der Volks- und Raiffeisenbank übergibt in Güstrow Zuwendungen an vier Einrichtungen der Region.

von Jens Griesbach

21. August 2018, 12:00 Uhr

Freude bei vier Vereinen aus der Region: Sie haben gestern Abend von der Bürgerstiftung der Volks- und Raiffeisenbank im Güstrower Kurhaus am Inselsee Geld zur Unterstützung vereinsinterner Projekte erhalten. „Die Förderung der Bürgerstiftung ist bewusst breit angelegt. Allerdings liegen uns Projekte aus den Bereichen Jugend und Bildung besonders am Herzen“, sagte der Güstrower Dieter Heidenreich, Vorsitzender des Vorstandes der Bürgerstiftung, bei der Festveranstaltung. „Wir wollen vor allem kleinen Vereinen bei ihrer Arbeit helfen.“

Für das Geschäftsgebiet Güstrow und Sternberg-Lübz der Genossenschaftsbank wurden gestern vier Vereine mit finanziellen Zuwendungen bedacht. Für die Komplettsanierung seiner Sanitäranlagen erhielt der Wassersportverein Güstrow 1928 eine Summe von 1000 Euro. Über die gleiche Summe freut sich die Evangelische Kirchengemeinde Bernitt, die das Geld für das jährliche Kindercamp verwendet. Zur Renovierung des Schulhofes hat zudem der Schulförderverein Passow ebenfalls 1000 Euro erhalten. Und schließlich gingen noch einmal 1000 Euro an den Ortsjugendring Plau am See für eine Video-Werkstatt im Kinder- und Jugendzentrum.

Das ehrenamtliche Kuratorium der Bürgerstiftung der Volks- und Raiffeisenbank tagt regelmäßig, um über die Vergabe der Stiftungsgelder an regionale Vereine zu entscheiden. Wenige Tage später werden die Zuwendungen für soziale, kulturelle oder sportliche Zwecke vergeben. Im vergangenen Jahr konnte die Bürgerstiftung 25 lokale Projekte mit einem Fördervolumen von 39 100 Euro unterstützen. Im zu Ende gegangenen ersten Halbjahr 2018 wurden 16 Projekte unterstützt. Das Fördervolumen beträgt 13 000 Euro. Nach der gestrigen Übergabe für das Geschäftsgebiet Güstrow und Sternberg-Lübz erfolgt am Donnerstag die Übergabe an zwölf weitere Vereine aus dem Geschäftsgebiet Wismar, Grevesmühlen-Gadebusch und Doberan in Wismar.

Darüber hinaus hat das Kuratorium der Bürgerstiftung jetzt ebenfalls über die Vergabe des Stiftungspreises „Hilfe zur Selbsthilfe“ entschieden. Mit dieser Förderung über zweimal 3000 Euro werden besonders vorbildliche Initiativen unterstützt. „Die Vergabe erfolgt in den kommenden Tagen – die Gewinner werden noch nicht verraten“, sagt Dieter Heidenreich. „Wir unterstützen gern ehrenamtliche Initiativen zu Gunsten der hier lebenden Menschen und wollen dauerhaft Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Die Förderung von Jugend und Bildung bleibt Schwerpunkt und wird zukünftig weiter ausgebaut.“

„Aber auch kulturelle Projekte bis hin zu sportlichen Belangen können weiterhin regulär gefördert werden“, ergänzte Uwe Gutzmann, Kuratoriumsvorsitzender, während der feierlichen Zuwendungsübergabe. Um den Bereich Jugend und Bildung weiter auszubauen, lobt die Bürgerstiftung der Volks- und Raiffeisenbank unter dem Titel „Start-Up 1000“ eine neue Förderung von zehnmal 1000 Euro für Jugend und Bildung aus, kündigte er an. „Für diese besondere Förderung können sich ab sofort junge Initiativen bewerben. Teamgeist und Gemeinsamkeit stehen dabei ebenso im Fokus wie Bildungs- und Musikprojekte“, so Gutzmann weiter. Das Bewerbungsformular gibt es online unter www.vrbankmecklenburg. de/buergerstiftung/ start-up-1000.