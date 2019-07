Krakow am See : Heute Stadtführung im Luftkurort

Streifzug durch die charmante Altstadt

von Onlineredaktion pett

09. Juli 2019, 05:00 Uhr

Zu einer Stadtführung wird heute um 10.30 Uhr in Krakow am See eingeladen. Bei einem Streifzug durch die charmante Altstadt lernen die Teilnehmer den Ort kennen, der bereits auf eine 721-jährige Geschichte zurückblicken kann. Immer am Dienstag um 10.30 Uhr finden die maximal 90-minütigen Führungen statt. Treffpunkt und Anmeldung ist in der Touristinformation. Führungen sind auf Anfrage auch zu anderen Terminen buchbar.