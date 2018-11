Güstrow : Hausmusik: Domgemeinde lädt heute ein

Domgemeinde lädt ein.

16. November 2018, 21:00 Uhr

„Bunt sind schon die Wälder…“ Zur einer Hausmusik unter diesem herbstlichen Motto lädt die Güstrower Kantorei am heutigen Sonnabend um 15.30 Uhr in das Gemeindehaus am Domplatz 6 in Güstrow ein. Kleine und große, junge und ältere Hobbymusiker werden einen bunten musikalischen Strauß zusammenbinden. Dabei erklingt Musik zum Beispiel für Flöten, Violinen, Klarinetten, Celli und Klavier. Es wird gesungen, und die Jungbläser spielen dazu unter anderem Bearbeitungen aus Roberts Schumanns „Album für die Jugend“. Der Seniorenchor singt und der Musizierkreis wird spielen. Auch der Kinderchor wird Lieder aus seinem aktuellen Herbstprogramm zu Gehör bringen. Beim gemeinsamen Volksliedersingen können alle Zuhörer mit einstimmen. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.