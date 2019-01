Flugplatz Bockhorst : Hauptausschuss diskutiert über Landebahn

von svz.de

28. Januar 2019, 18:44 Uhr

Die Entwicklung des Flugplatzes Bockhorst beschäftigt die Mitglieder des Güstrower Hauptausschusses bei ihren nächsten Sitzung in dieser Woche im Rathaus. Der Aero Club Güstrow hat ein Konzept vorgelegt und will mit der Sanierung der Start- und Landebahn beginnen (SVZ berichtete). Zur Befestigung der Landebahn für Segelflieger sollen spezielle Bodenplatten verlegt werden. Jetzt ist die Stadt als Eigentümer gefragt. Zudem geht es am Donnerstag ab 18 Uhr im Ratssaal um die Bewerbung der Barlachstadt für einen Wifi-Hotspot in der Sport- und Kongresshalle. Hier sollen die Besucher künftig kostenlos im Internet surfen können. Ebenfalls auf der Tagesordnung: ein Vertrag zur Betreibung des Friedhofs in Güstrow.