Gymnastik und Wanderung

02. August 2019, 05:00 Uhr

Die Frauengymnastik- und Linedance-Gruppe für Jung und Alt des SV Hoppenrade trifft sich am Montag, 5. August, um 18.45 Uhr zu einer Sommerwanderung über sechs Kilometer. Anschließend ist ein Beisammensein am Gutshaus geplant. Neben den Mitgliedern sind weitere Interessierte willkommen. Eine Woche später am 12. August findet die Gymnastik ab 18.45 Uhr im Festzelt am Gutshaus in der Speicherstraße 28 in Hoppenrade statt.