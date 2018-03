Güstrow : Güstrower tötet im Streit seine Lebensgefährtin

40-Jähriger stellt sich nach mehreren Messerstichen.

von Eckhard Rosentreter

05. März 2018, 21:00 Uhr

Der Streit am Wochenende zwischen einem in Güstrow lebenden Paar endete tödlich. Die Bluttat hat sich in der Nacht zum Sonntag ereignet, bestätigte die zuständige Staatsanwaltschaft Rostock gestern.

Festgenommen habe die Polizei einen 40-jährigen Güstrower. „Es besteht der dringende Tatverdacht des Totschlags“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Harald Nowack, der SVZ. Am 4. März sei es zwischen 1 und 3 Uhr in der Güstrower Wohnung des 36-jährigen Opfers zu einem Streit gekommen. In dessen Verlauf stach der Tatverdächtige mehrmals auf seine Lebensgefährtin ein. Anschließend sei er zur Polizei gegangen und habe sich gestellt. Als die Beamten die Wohnungstür öffneten, mussten sie den Tod der Frau feststellen.

Am Montag sollte die Obduktion des Opfers erfolgen, um die genaue Todesursache zu ermitteln. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Am Nachmittag wurde Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen.

Unterdessen ist die Stimmung in dem betroffenen Mehrfamilienhaus im Bärstämmweg bedrückt, Nachbarn reagieren, auf die Tat angesprochen, schockiert. Ein Ehepaar berichtet, dass das Pärchen erst im Oktober des letzten Jahres die Wohnung bezogen hätte. Beide seien sehr freundlich und zuvorkommend gewesen. „Sie haben immer freundlich gegrüßt“, sagt eine Bewohnerin.