Güstrower Schloss beschmiert: Polizei sucht Zeugen

von dpa

02. November 2018, 09:17 Uhr

Das Güstrower Schloss, eines der bedeutendsten Denkmäler Mecklenburgs, ist mit nationalsozialistischen Parolen beschmiert worden. Die Täter sprühten und zeichneten mit schwarzer Farbe verbotene Losungen wie «Heil Hitler» und ein Buchstaben-Synonym für ein Hakenkreuz an die grauen Mauern der Schlossanlage. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, werden acht bis zehn Jugendliche gesucht, die ein Zeuge am Donnerstag weglaufen sah.

Die Losungen sollten am Freitag entfernt werden. Die Polizei ermittelt wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und sucht dringend Zeugen. Das Güstrower Schloss war lange der zweite Hauptsitz der Mecklenburger Herzöge, die sonst im Schloss in Schwerin saßen, und gilt als wichtigster Renaissancebau im Nordosten.