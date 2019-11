DRK-Wasserwacht Güstrow : Güstrower Retter erfolgreich

Rettungsschwimmer bei Deutscher Meisterschaft in Göppingen.

von svz.de

13. November 2019, 17:00 Uhr

Deutsche Meisterschaft der Rettungsschwimmer in Göppingen: Von der DRK-Wasserwacht Güstrow gingen Tom Richter, Tom Täubert, Mark Loeschke, Jaqueline Gleitz, Rony Heiligers, Susanne Wienholz und René Eckermann (v. l.) an den Start. Es reichte zwar zu keinem Titel, aber Rony Heiligers holte zweimal Silber und viermal Bronze. Susanne Wienholz erkämpfte eine Silber- und zwei Bronzemedaillen. René Eckermann und Tom Richter gewannen jeweils einmal Bronze und Silber. Mit vorderen Platzierungen trugen Jaqueline Gleitz, Mark Loeschke und Tom Täubert zu wichtigen Punkten in der Gemeinschaftswertung bei.