Handball : Güstrower HV schlägt TSG Wismar

von Robert Grabowski

26. Januar 2019, 20:31 Uhr

In der Handball-MV-Liga haben die Männer des Güstrower HV das Topspiel gegen die TSG Wismar mit 22:19 (13:9) gewonnen. Auf Seiten der Gastgeber traf Till Mallach in der vollbesetzten Sporthalle Kessiner Straße elf Mal, bei den Gästen war Tom Koop neun Mal erfolgreich. Mit nunmehr 27:1-Punkten führen die Barlachstädter die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf die TSG an (25:3).

Ein ausführlicher Bericht folgt.