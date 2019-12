Güstrow: Sachbeschädigungen durch Graffiti

von Polizeipräsidium Rostock

15. Dezember 2019, 15:29 Uhr

In der Nacht zu Sonntag, den 15.12.2019, haben unbekannte Täter in Güstrow mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti durchgeführt. Im Bereich der Rostocker Straße und der Prahmstraße wurden an Hauswänden und Briefkästen die polizeifeindliche Aufschrift "ACAB" sowie die verfassungsfeindlichen Aufschriften "Sieg Heil" und ein Hakenkreuz angebracht.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Güstrow unter der Tel.-Nr.: 03843 / 266-0 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.