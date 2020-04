Güstrow: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in der Eisenbahnstraße

von Polizeiinspektion Güstrow

03. April 2020, 13:33 Uhr

Am 02.04.2020 gegen 18:00 Uhr gab es einen Polizeieinsatz in der Eisenbahnstraße Güstrow. Gemeldet hatte sich ein 48-jähriger Deutscher, der einen ausländisch aussehenden Mann festhält, der in der Nähe mehrere Fahrzeuge beschädigt, vor fahrende Autos gesprungen und dadurch für Unruhe im dortigen Kreuzungsbereich gesorgt haben soll. Im weiteren Verlauf konnte sich der vermeintliche Tatverdächtige lösen und weglaufen. Der Zeuge und die hinzukommenden Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf. Plötzlich änderte der Flüchtige seine Laufrichtung, drehte sich um und lief gegen den Streifenwagen, der sich nunmehr mit langsamer Geschwindigkeit auf seiner Höhe befand, um ihn zu stoppen. Durch den Zusammenstoß wurde er leicht verletzt. Ein Rettungswagen hat ihn zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Während der Verfolgung war der Zeuge gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Es wurde bekannt dass bei einem Auto der Außenspiegel und bei einem weiteren die Scheibenwischer beschädigt wurden. Auch diese Taten können dem ausländischen Tatverdächtigen zugeordnet werden. Gegen den 20-jährigen mit einer afghanischen Staatsangehörigkeit wird wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung an den Fahrzeugen, ermittelt. Ob der Mann unter Alkohol oder Drogen gestanden hat, dass muss die Auswertung der Blutprobe zeigen.

Aus den ersten Ermittlungen geht hervor, dass der Tatverdächtige mehrere Fahrzeuge und Personen an einer ungehinderten Fahrt gestört hat. Die Polizei Güstrow bittet darum, dass sich weitere Zeugen in der Sache melden. Telefon: 03843-2660.