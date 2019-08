Lalendorf : Großes Programm

von svz.de

Ihre Aufgaben in der Legislaturperiode geht die Lalendorfer Gemeindevertretung jetzt forsch an: 13 Beschlussvorlagen liegen allein im öffentlichen Teil der morgigen Sitzung auf dem Tisch. Da geht es unter anderem um Mietverträge, einen B-Plan und einen Grundstücksverkauf. Personalfragen sind die Bestätigung der Beiratsmitglieder der KDV, die Bestellung der Mitglieder für den Betriebsausschuss der Wohnungswirtschaft oder auch um eine Stelle eines Gerätewartes der freiwilligen Feuerwehren für den Amtsbereich Krakow am See. Und es sollen die Investitionsvorhaben für das kommende Jahr besprochen werden. 19 Uhr geht es im Verwaltungsgebäude in Lalendorf mit einer Einwohnerfragestunde los.