Teterow : Großer Töpfermarkt in Teterow

von Onlineredaktion pett

02. August 2019, 05:00 Uhr

Der Centralmecklenburgische Töpfermarkt lockt am Wochenende in den Schulkamp-Park in Teterow. Über 75 ausgewählte Keramikwerkstätten aus der ganzen Republik sowie aus Europa bieten die ganze Vielfalt der „Tonkunst“ von raffiniertem Raku-Brand über erlesene Kristallglasuren bis zu rustikalem Grau-Blau- Geschirr aus dem Kannofen an. In entspannter Atmosphäre sollen die Gäste von Stand zu Stand flanieren können. Der Kunstverein Teterow als Veranstalter serviert dazu Kaffee und Kuchen, hausgemachte Nudeln und mehr. Große Banner weisen den Weg zum Töpfermarkt durch Teterow, und Besucher erhalten einen kleinen Stadtplan zur Hand. Denn am Sonnabend haben zudem die Geschäfte in der Teterower Innenstadt geöffnet und laden zum Bummeln ein. Der 21. Centralmecklenburgische Töpfermarkt ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.