Gremium für Jahmen, Breesen und Schweez?

von Regina Mai

06. September 2019, 05:00 Uhr

Ortsteilvertretungen gibt es in Laage für die ehemaligen Gemeinden Weitendorf, Liessow und Diekhof. Was aber ist mit den Laager Ortsteilen Jahmen, Breesen und Schweez, fragte auf der Stadtvertretersitzung am Mittwochabend Helmut Precht (Wählergemeinschaft OT Laage) im Zuge der Diskussion zur Änderung der Hauptsatzung. Auch Berthold Bürenheide (CDU-Fraktion) ist angesprochen worden. „Wenn sich Menschen in ihren Orten engagieren wollen, sehe ich das positiv“, betonte Bürenheide. Über die Bildung von Ortsteilvertretungen entscheidet die Stadtvertetung, betonte Bürgermeister Holger Anders (FDP). Ist das gewünscht, müsste die Hauptsatzung erneut geändert werden.