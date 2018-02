Tansaniakreis Güstrow : Grabmal für Namensvetter in Afrika

Arnold Fuchs aus Güstrow in Tansania unterwegs - Güstrower leisten Anschubfinanzierung für „Rainbow Kindergarten & Nursery School“.

Eine siebenköpfige Gruppe des Kirchenkreises Mecklenburg ist wohlbehalten von ihrer zehntägigen Reise nach Tansania zurückgekehrt. Mit dabei war als einziger Güstrower auch Arnold Fuchs, der die Gelegenheit nutzte, um mit der Gruppe auch einen Tag die Partnergemeinde der Güstrower Domgemeinde Mtii zu besuchen. Dabei ging es schwerpunktmäßig um das neue Kindergarten-Projekt. Außerdem wurde in Fortsetzung der Baumpflanzung in der Lutherstadt Wittenberg in Tansania ein Lutherbaum gepflanzt. „Für mich war es eine mehr technische Reise bezüglich der Projekte“, sagt Arnold Fuchs. Eine Partnerschaftsreise zum zehnjährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen Mtii und Güstrow soll dann im Sommer unter Leitung von Dorina Mania, Leiterin des Tansaniakreises, folgen.

Ein für die Güstrower neues und wichtiges Projekt ist die Errichtung der neuen „Rainbow Kindergarten & Nursery School“ in der Gemeinde Mtii. Es ist Kindergarten und Vorschule zugleich im Distrikt Same in der Kilimandscharo-Region im Norden Tansanias, um den Bildungsbedarf der schnell wachsenden Bevölkerung in der Mtii-Gemeinde als auch im Stadtbezirk zu decken. Gegründet wurde sie Anfang 2017 durch die Gemeinde Mtii in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Güstrow. Angeregt wurde das Vorhaben während des letzten Besuchs aus Mtii in Güstrow 2016, bei dem sich die Gäste die Arbeit des Güstrower Kindergartens „Regenbogen“ genau anschauten (SVZ berichtete).





Güstrower Spenden fließen in Kindergarten









Pastor Luca Mbuzi aus Mtii legte jetzt alle Abrechnungen der bisher übergebenen Mittel von 2500 Euro vor. Es wurde Baumaterial gekauft, wie Zement, Steine, Dachlatten, Schrauben und Nägel etc. Hierfür sind die Mittel vom Osterlauf des Laufsportvereins Güstrow, vom Nudelverkauf des Rotary Clubs und vom Tansaniakreis der Domgemeinde eingesetzt worden. Die noch verbleibenden investiven Kosten und die Kosten für die Ausbildung zweier Erzieherinnen werden etwa 10 000 Euro betragen. „Hierfür ist eine Förderung durch die Nordkirche in Aussicht gestellt worden“, sagt Arnold Fuchs. Laufende Kosten des Kindergartens für Lehr- und Spielmaterial, eine warme Mahlzeit, Schulkleidung müssen vor Ort aufgebracht werden. Die Familien zahlen einen Beitrag, dennoch kann die Finanzierung nicht deckungsgleich erfolgen. Darum ist eine anteilige Unterstützung durch den Tansaniakreis der Domgemeinde Güstrow vorgesehen. Bisher wurden etwas mehr als 50 Kinder im Kindergarten betreut, fünf Euro pro Kind und Monat kostet das etwa. „Hier sind Spenden zur Unterstützung der laufenden Kosten willkommen“, sagt Fuchs.

Im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes wurde der Grundstein für den Kindergarten durch Pastor Tilman Jeremias gelegt und eine Projektvereinbarung zur Umsetzung zwischen den Gemeinden Mtii und Güstrow unterzeichnet. Anschließend wurde der Lutherbaum gepflanzt. Die Gemeinde Mtii wählte dazu eine regional typische Zypressenart aus.

In einem zweiten Teil der Reise wurde die sich nördlich anschließende Mwanga-Diözese besucht. Eine besondere Aktion war die Anbringung einer neuen Grabplatte am Grab von Hans Fuchs in Shigatini. Die Grabplatte war vor etwa zehn Jahren entwendet worden und angesichts der Namensgleichheit hatte Arnold Fuchs sich die Erneuerung dieser Platte vorgenommen. Hans Fuchs war seit 1897 als Missionar von der Leipziger Mission entsandt und gründete 1900 die Station Shigatini, wo er mit Unterbrechungen bis 1934 wirkte, und nach seinem Tod in Mwika auch dort begraben wurde. „Die Restaurierung des Pfarrhauses von Hans Fuchs als vortreffliche Pension und die Neugestaltung seines Grabes nach dem Verlust der Grabplatte geben dem Wirken von Hans Fuchs eine respektvolle Ehre“, ist Arnold Fuchs sicher.





Heute Abend berichtet Arnold Fuchs ab 19.30 Uhr im Domgemeindehaus über seine Erlebnisse in Tansania.