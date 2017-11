Güstrower Schlossquell : Glas-Renaissance bei Schlossquell

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Griesbach 1 von 1

06.Nov.2017

„Glas erlebt gerade eine positive Renaissance“, stellt Volker Harbecke fest. „Es gibt eine gestiegene Nachfrage nach Getränken in der Glas-Mehrwegflasche.“ Dem hat die Mineralbrunnengruppe Wüllner aus Bielefeld jetzt Rechnung getragen und eine Großinvestition bei ihrem Tochterunternehmen Güstrower Schlossquell getätigt. Für 1,4 Millionen Euro wird derzeit eine brandneue Mehrweg-Flaschenreinigungsmaschine am Güstrower Firmensitz eingebaut (SVZ berichtete kurz). „Eine Investition in die Zukunft des Standortes in Güstrow und ein klares Bekenntnis zum Produkt Glas“, unterstreicht Harbecke, technischer Geschäftsführer der Mineralbrunnengruppe.

„Mit der neuen Reinigungsmaschine sind wir nicht nur leistungsfähiger, sondern auch umweltbewusster“, ist Harbecke überzeugt. „Mit ihr sind wir in der Lage, bis zu 60 Prozent Wasser und bis zu 35 Prozent Energie gegenüber der alten Anlage einzusparen.“ Die neue Reinigungsmaschine, die speziell für Güstrow gebaut wurde und passgenau in die Produktionshalle passt, soll am 13. November in Betrieb gehen. Bis dahin steht die Flaschenproduktion still, nur die PET-Anlage läuft. „Es ist eine Operation am offenen Herzen“, sagt Harbecke und schmunzelt.

Generell sei in der Getränkebranche gerade die Nachfrage nach Glasflaschen gestiegen. „Glas ist einfach natürlicher und hat ökologische Vorteile“, sagt Harbecke. „Eine ideale Verpackung für Getränke. Wir haben Glas nie aufgegeben, auch als es unter Druck war.“ Dennoch dominiert in der Branche weiterhin die PET-Flasche aus Plastik. Der Glasanteil in der Mineralbrunnengruppe Wüllner beträgt 30 Prozent, mit leicht steigender Tendenz. PET macht also weiterhin den Großteil aus. „Es gibt einfach viele Kunden, die PET-affin sind“, sagt Harbecke.

Die Bielefelder Gruppe, die an den Standorten Bielefeld, Magdeburg und Güstrow rund 450 Mitarbeiter hat, hat zuletzt rund drei Millionen Euro in die Modernisierung der technischen Anlagen in Güstrow investiert. Neun weitere Arbeitsplätze wurden geschaffen, nächstes Jahr sollen noch einmal fünf dazu gekommen. Aktuell arbeiten in Güstrow 43 Mitarbeiter.

Zudem sind die Planungen für die Erweiterung des Vollgutlagers bei Güstrower Schlossquell bereits abgeschlossen. Die Lagerfläche soll um 2000 Quadratmeter erweitert werden, um zusätzlichen Platz für 6000 Paletten zu schaffen. „Unsere Lagerkapazitäten sind bisher grenzwertig. Zudem ist die Anzahl unserer Produkte gestiegen“, erklärt Harbecke.