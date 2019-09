Güstrow : Gesundheitstag: Güstrower Kinder in Bewegung

6. Grundschul-Gesundheitstag in Güstrower Sport- und Kongresshalle.

von Sieglinde Seidel

12. September 2019, 12:00 Uhr

Sie balancierten, tanzten, kletterten, liefen, trommelten und lernten etwas über gesunde Ernährung: Mehr als 500 Grundschüler bewegten sich gestern an sieben verschiedenen Stationen in der Güstrower Sport- und Kongresshalle beim 6. Grundschul-Gesundheitstag. „Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, Kinder durch gesunde Ernährung und Freude an der Bewegung, stark zu machen“, sagte Organisatorin Petra Zimmermann, die das Kinderturnen beim SV Einheit verantwortet. Kinder von zwölf Schulen waren dabei.