Güstrow : „Gemeinsam den Teller füllen“

Spendenaktion von Rewe-Kunden für Güstrower Tafel: bisher 40 Tüten zusammen gekommen.

17. November 2018, 05:00 Uhr

Etwa 40 Tüten, gefüllt mit allerlei Lebensmitteln, wurden bei einer Spendenaktion des Rewe-Marktes in Güstrow von den Kunden gekauft und für die Tafel Güstrow gespendet. Die Tafel-Mitarbeiterinnen Gabriele Kempke und Manuela Gaidies freuten sich: „Das ist eine gute Sache für uns, weil diese Lebensmittel alle länger haltbar sind.“

Zwei Wochen lang konnten die Kunden eine Tüte im Wert von fünf Euro kaufen, diese in eine Sammelbox hinter die Kasse stellen und somit für die Tafel erwerben. Letzter Tag ist am heutigen Sonnabend und damit die letzte Möglichkeit, sich noch an der Aktion zu beteiligen. Gut sichtbar sind die Tüten im Eingangsbereich des Marktes aufgebaut. „Viele Kunden waren begeistert“, sagt Marktleiter Roland Ribbecke. In Güstrow gab es diese Aktion unter dem Motto „Gemeinsam Teller füllen“ zum ersten Mal. Bundesweit rufe Rewe immer zwei Wochen vor dem Advent seine Kunden auf, sich an der „Tüten-Aktion“ zu beteiligen: Hilfe für die über 940 Tafeln in Deutschland. Ziel sei es, binnen zwei Wochen Lebensmittel im Gesamtwert von mehr als zwei Millionen Euro zu sammeln. Ribbecke: „Die gesamten Kundenspenden werden anschließend mit 40 000 Tüten voll mit Lebensmitteln aufgestockt.“

Gefüllt waren die Tüten mit Keksen, Reis oder auch Knödel und Aufstrichen. „Das sind alles Sachen, die wir sonst eher nicht bekommen und nun gerade vor Weihnachten gut verteilen können“, sagt Gabriele Kempke. „Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit freuen wir uns auch über Süßwaren, damit wir den Kindern so etwas mitgeben können“, betont sie. Aktuell fehle es besonders an Süßigkeiten, Milchprodukten und Gemüse.