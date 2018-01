Wardow : Gekörte Hengste im Dreierpack

vergrößern 1 von 2 Foto: Jutta Wego 1 von 2

Die 27. Mecklenburger Hengsttage im Landgestüt Redefin bescherten Bernd Harlof (48) einen Erfolg, wie ihn Pferdezüchter nur ganz selten erleben. Während der Körtage war dem Landwirt aus Wardowdie Nervosität anzumerken. „Es nützt ja nichts nur gute Pferde zu züchten. Wer züchtet muss auch verkaufen“, weiß Bernd Harlof. Drei seiner Hengste wurden gekört. Ein Sohn von Christ, einer von Collier und ein weiterer von Casiro I – ein sensationelles Ergebnis. Nur ein Bruchteil der Pferdezüchter schafft es, am Ende auf einen gekörten Hengst zurück blicken zui können.

Einer, der die Junghengste die Tage über am Rand beobachtete, war Albert Sprehe aus Kloppenburg. Mit seiner EU-Besamungsstation ist er einer der größten Hengsthalter Europas. Er hat schon gute Erfahrungen mit einem Hengst von Bernd Harlof gemacht. Bereits 2013 war Harlof mit einem Prachtpferd bei der Körung vertreten. Collier (von Christ) wurde damals unter den Dressurhengsten zum Sieger gekürt. Sprehe kaufte diesen Hengst damals, der jetzt unter einer griechischen Reiterin eine internationale Dressurkarriere erlebt.

Bernd Harlof und Albert Sprehe einigten sich und alle vier Hengste, auch der nichtgekörte Sohn von Diarado, wechselten noch während der Körung in das Gestüt Sprehe. Große Erleichterung bei Bernd Harlof, der sich erst in dem Moment zu seinen Zuchterfolgen so richtig freuen konnte. „Ja es ist richtig, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ich weiß meine jungen Pferde in guten Händen und kann mich auf die nächste Pferdegeneration konzentrieren“, sagte der 48-Jährige, der in Wardow einen Familienbetrieb führt. Vor 15 Jahren hatte er den elterlichen Betrieb übernommen. Die Pferde waren anfänglich nur ein Hobby.

2015 stellte Bernd Harlof auch einen Hengst auf dem Körplatz Neumünster vor. Der Diarado-Sohn wurde ebenfalls gekört und von der Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH gekauft. Im gleichen Jahr wurde seine Stute Cristella H (von Christ) Mecklenburger Siegerstute. Innerhalb von fünf Zuchtjahren sind aus der Zucht von Bernd Harlof somit fünf gekörte Hengste, darunter der Siegerhengst Collier und die Mecklenburger Siegerstute Cristella H hervorgegangen. Dazu kommen zahlreiche Sieger- und Elitefohlen. Eine Bilanz, auf die der Züchter sehr stolz sein kann.



Europaweit höchste Reputation





Der Körplatz für Junghengste in Redefin genießt europaweit höchste Reputation. Alljährlich im November werben Züchter aus ganz Deutschland, vereinzelnd auch aus anderen Nationen, um die Gunst der fünfköpfigen Bewertungskommission, ihren männlichen „Reitpferdejünglingen“ das Prädikat „gekört“ zu verleihen, mit dem diese die 1. Stufe auf dem langen Weg zum anerkannten Zuchthengst erklimmen.

Aus rund 250 zweieinhalbjährigen Hengsten, die ihre Besitzer aus Norddeutschland jährlich im Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern zu den Vorauswahlen anmelden, wählt die Kommission die zirka 75 Besten aus, die zur Körung kommen können, wenn sie weitere strenge veterinärmedizinische Untersuchungen und Tests bestehen. Wer das alles überstanden hat ist froh und glücklich und hofft nun, dass sich der Hengst oder die Hengste auch an den zwei Körtagen, bei denen sie drei Musterungsstufen durchlaufen müssen, von ihrer besten Seite zeigen und am Ende das Urteil „gekört“ gefällt wird. In Redefin waren das in diesem Jahr von 65 vorgestellten Hengsten immerhin 49. Fachleute, auch aus anderen Verbänden, sprachen vom qualitätsvollsten Hengstlot das in diesem Herbst auf den Körplätzen in Deutschland vorgestellt wurden.

Mittendrin war der Züchter Bernd Harlof aus Wardow. Seit Jahren mit ausgesprochen modernen und qualitätsvollsten Pferden bei Zuchtveranstaltungen vertreten, brachte er das Kunststück fertig, alle vier seiner Hengstfohlen aus dem Geburtsjahrgang 2015 nicht nur zur Körung vorzubereiten. Die Kommission ließ auch alle vier Hengste zur Körung zu und den gefürchteten TÜV bestanden ebenfalls alle bestens.