Güstrow : Fußgängerin von Lkw erfasst

Eine Fußgängerin ist am Donnerstag in Güstrow mitten auf der Straße von einem Lastwagen erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall an einer mehrspurigen Straße. Die 58 Jahre alte Frau sei erst bis zum Mittelstreifen gegangen und dort stehen geblieben. Dort habe der 50-jährige Lkw-Fahrer sie zwar gesehen, aber nicht damit gerechnet, dass die Frau plötzlich doch weitergehen könnte. Die Frau kam mit einer schweren Kopfverletzungen in eine Klinik.

von svz.de

erstellt am 17.Aug.2017 | 15:58 Uhr