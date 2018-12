Für Schulter Nacken üben

von svz.de

12. Dezember 2018, 20:53 Uhr

Güstrow In einer Veranstaltung im Familien-, Freizeit- und Lernberatungszentrum der Awo in der Güstrower Südstadt haben die Teilnehmer an acht Abenden die Möglichkeit, verschiedene Übungen zu erlernen, zu festigen und sie ohne großen Aufwand zu Hause oder auch im Büro umzusetzen. Ziel ist es, durch die Vielzahl an Lockerungs-, Dehn-, Entspannungs- und Atemübungen eine grundlegende Entspannung im Schulter- und Nackenbereich zu bewirken. Die Veranstaltungen finden ab dem 10. Januar 2019 immer donnerstags ab 17.45 Uhr jeweils für 60 Minuten statt. Nähere Informationen sind ab sofort persönlich im Haus oder telefonisch unter 0 38 43 / 84 24 00 möglich.