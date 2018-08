Schwerer Unfall A19 bei Krakow : Fünf Verletzte nach Reifenplatzer - Kleinbus überschlägt sich mehrfach

Vollsperrung auf der A19: Ein Kleinbus hat sich mehrfach überschlagen, nachdem ein Reifen geplatzt war. Helfer mussten fünf Verletzte versorgen.

von Susan Ebel

19. August 2018, 19:04 Uhr

Die Autobahn A19 ist in Höhe der Anschlussstelle Krakow am See aktuell in Richtung Berlin voll gesperrt. Mit der Aufhebung der Sperrung rechnet die Polizei etwa um 20.30 Uhr. Auf dem Streckenabschnitt hat sich gegen 18.30 Uhr ein schwerer Unfall ereignet - bei einem Kleinbus platzte ein Reifen, der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin überschlug es sich mehrfach und blieb abseits der Fahrbahn auf der Seite liegen. Dazu Dieter Krause von der Autobahnpolizei Linstow:

Wie die Helfer vor Ort mitteilten, werden derzeit fünf Verletzte - allesamt Insassen des Kleinbusses - medizinisch versorgt. Ein Schwerverletzter wurde mit einem der drei angeforderten Rettungshubschrauber nach Rostock geflogen. Nach ersten Angaben soll es sich um den Fahrer handeln. Ein weiterer Schwer- und drei Verletzte kamen auf dem Landweg ins Klinikum Güstrow.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Kuchelmiß und Langhagen sowie fünf Rettungswagen und drei -Hubschrauber.