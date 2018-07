Frustration, Resignation und Däumchendrehen

Gemeinden im Landkreis Rostock warten weiter auf das schnelle Internet – Firmen und Bürgermeister monieren untragbaren Zustand

von Regina Mai

23. Juli 2018, 05:00 Uhr

Andreas Schulz guckt im wahrsten Sinne des Wortes in die Röhre. Er ist Geschäftsführer der Firma Ideal-Bau mit Sitz in Rühn. Um vernünftig arbeiten zu können, benötige seine Firma schnelles Internet. „Wirtschaftlich ist das für uns momentan eine Katastrophe“, sagt Andreas Schulz. Derzeit kämen circa drei mbit in der Firma an, die sich fünf Arbeitsplätze teilen. Die Geschwindigkeit sei aber tagesabhängig und abhängig von der Uhrzeit. Wenn andere Rühner nachmittags nach Hause kommen, spüre man das in der Firma. Das Internet werde noch langsamer. Bei Bauplänen und anderem kommen schnell Dokumente mit einer Größe von 30 bis 40 Megabyte zusammen. Und davon würden mehrere nacheinander ankommen, was angesichts des langsamen Internets die Arbeit schwierig gestalte. Das Ergebnis: Die Firma stellt Überlegungen an, wegzuziehen.

Das hätte Auswirkungen auf die Gemeinde, die von Unternehmen wie Ideal-Bau Gewerbesteuern einnimmt. „Und die Gewerbesteuer ist nicht unerheblich“, betont Rühns Bürgermeister Hans-Georg Harloff. Es gehe aber nicht nur um Firmen, auch Bürger würden ihn permanent nach dem Breitbandausbau fragen. „Schnelles Internet interessiert jeden und jeder braucht es“, weiß Harloff. An einigen Stellen Rühns würde nur 1 mbit ankommen, insgesamt so zwischen 1 und 6 mbit. 6 würden für Vieles schon reichen, „aber alles darunter ist wie die Steinzeit“.

Von einem „Witz“ spricht auch Karl-Heinz Kissmann, Bürgermeister der Gemeinde Gülzow-Prüzen. Erst kürzlich erklärte er, dass Bauland geschaffen wurde, um junge Familien in die Gemeinde zu lotsen. Ist schlechtes Internet ein Hemmnis auf der Suche nach einem Grundstück? „Natürlich fragen die Leute, ob das Internet hier funktioniert“, sagt der Bürgermeister. „Und dann kann ich nur mit dem Kopf schütteln.“ In Boldebuck sei es sehr schlecht, genau wie in Karcheez, wo Kissmann wohnt. „In Karcheez geht gar nichts. Ich habe nie Internet gebraucht oder gewollt. Aber jetzt, wo ich es doch brauche, vermisse ich es.“

Teilweise sei die Situation so frustrierend, dass einige Bürger Kissmann gegenüber geäußert hätten, wegziehen zu wollen. „Internet brauchen doch schon die Kinder in der Schule“, sagt der Bürgermeister. Bei den ansässigen Firmen sei es so, dass sich einige eigene (kostspielige) Lösungen geschaffen haben, andere würden der Dinge harren. „Aber das ist doch nicht zukunftsweisend“, poltert der Bürgermeister. Denn den Frust bekomme nicht der Kreis ab, sondern er und die Gemeindevertreter. „Der Bürger geht nicht zum Landkreis, er kommt zu uns. Und wir können nur sagen, was auf der Internetseite des Landkreises steht. Und da steht nicht viel. Es hält sich jeder bedeckt, wenn ich frage, was ich den Bürgern sagen soll.“ Karl-Heinz Kissmann stellt inzwischen die Entscheidung, die Füße still zu halten, in Frage. Denn der Landkreis habe die Gemeinden darum gebeten, den Breitbandausbau nicht selbst anzuschieben. Die Ausschreibungen sind aus kreislicher Sicht gebündelt einfacher durchzuführen.

Danach gefragt, welche Reaktion der Satz „Sorgfalt geht vor Schnelligkeit“ bei ihm hervorruft, antwortete der Bürgermeister von Dreetz, Gunter Brietzke: „Das darf nicht als Ausrede gelten.“ Zur Erklärung: Angesichts der komplexen Ausschreibungsverfahren und Millionen von Euro an Fördergeldern versucht der Landkreis mit dem Satz die zeitliche Verzögerung des Fortschritts zu erklären. Doch das nicht erst seit gestern. Brietzke hat den Eindruck, dass der Kreis alles nacheinander mache statt einiges parallel. Bei ihm macht sich inzwischen Frustration breit. Und das, obwohl er seit jeher in Sachen Breitband an vorderster Front kämpft. „Ich kriege nichts mehr bewegt, ich muss das so hinnehmen.“

Der Dreetzer Bürgermeister denkt aber schon eine Stufe weiter. Sollte das schnelle Netz irgendwann vorhanden sein, sei das nur die halbe Miete. „Wenn ich eine Onlineüberweisung mache, muss ich rausgehen, das Handy in die Luft halten und Empfang suchen, um die TAN per SMS zu empfangen.“ Auch das Mobilfunknetz sei äußerst schlecht.

Und wie steht es nun um den Fortschritt in Sachen Breitbandausbau? Am Donnerstag verschickte der Kreis den endgültigen Zuwendungsbescheid für die ersten drei Fördergebiete (darunter auch weite Teile des Amtes Bützow-Land) an die Firma atene KOM, die vom Bund mit der Prüfung beauftragt ist. Für die weiteren Projektgebiete wurde die erste Runde des Ausschreibungsverfahrens beendet, teilt Kreissprecher Michael Fengler auf Anfrage mit. Zwei Bewerber gebe es für jedes Fördergebiet. Bietergespräche fanden statt. „Im Ergebnis dieser steht, dass umfangreiche Unterlagen überarbeitet beziehungsweise nachgeliefert werden müssen. Die Bewertung der nachgereichten Unterlagen beginnt Mitte August“, so Michael Fengler.

Und wann kann auch der letzte Bürger im Kreis schnell surfen? „Das hängt von der Baugeschwindigkeit der beauftragten Unternehmen ab, im Landkreis Rostock liegen dazu noch keine Erfahrungen vor“, erklärt Fengler. „Entsprechend kann es keine Prognose geben.“

Fengler weist aber darauf hin, dass die Bürger aus dem 1. Call (darunter das Amt Bützow-Land) den Anschluss zulassen müssen. Das müsse jeder tun, wenn die Baufirmen über die Maßnahmen informieren. Wer nicht einwilligt und später den Anschluss ans Glasfasernetz will, muss diesen selbst bezahlen.