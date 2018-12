Güstrow : Friedenslicht aus Bethlehem in der Barlachstadt

von Jens Griesbach

10. Dezember 2018, 21:25 Uhr

Das Licht einer Kerze, in Bethlehem entzündet, wird über Österreich in alle Welt verteilt. Auch Pfadfinder aus Mecklenburg sind beim Aussendungsgottesdienst in Linz dabei, um das Licht zu empfangen und in die Barlachstadt zu bringen. Hier wird das Friedenslicht bei einem Gottesdienst am Sonntag, dem 16. Dezember, um 17 Uhr in der Winterkirche des Domes weiterverteilt. Sinn der Initiative ist es, dieses Licht anzunehmen und weiterzugeben und einander im Geiste des Friedens zu begegnen. Wer das Licht mit nach Haus nehmen möchte, muss eine Laterne mitbringen.