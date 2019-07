Güstrow : Freitag filzen in Barlach-Museen

von svz.de

24. Juli 2019, 05:00 Uhr

An diesem Freitag, 26. Juli, können Kinder ab 8 Jahren von 10 bis 12 Uhr gemeinsam mit ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern bei den Ernst-Barlach-Museen am Heidberg 15 in Güstrow bunte Figuren aus Wolle gestalten. Die Modelle werden trocken gefilzt, so dass keine Vorkenntnisse erforderlich sind. Um Anmeldung wird gebeten mit einer E-Mail an office@barlach-stiftung.de oder telefonisch unter 03843/8440010.