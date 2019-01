Güstrow : Freie Plätze im Zumba-Kurs bei der Awo

von svz.de

03. Januar 2019, 20:00 Uhr

Einige freie Plätze gibt es noch im Zumba-Kursus, der im Familienzentrum der Awo am Platz der Freundschaft in der Güstrower Südstadt angeboten wird. Zumba kombiniert ein Austoben mit lateinamerikanischen Rhythmen und wird auch gern die von Lateinamerika inspirierte, leicht verständliche und viele Kalorien verbrennende Dance-Fitness-Party genannt. Treff ist immer am Mittwoch um 18.30 Uhr. Anmeldungen sind telefonisch unter 03843/842400 oder persönlich am Platz der Freundschaft 3 möglich.